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Власти Сирии обвинили США и Турцию в оккупации своей страны

Глава МИД САР назвал руководство Анкары "режимом вне закона", который поддерживает боевиков.

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Фото © ТАСС / AP

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что власти страны не будут жалеть сил для прекращения любыми способами оккупации части своих территорий США и Турцией. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Продолжающееся нелегитимное присутствие американских и турецких сил на сирийской земле полностью юридически подпадает под определение "оккупация". Сирийская Арабская Республика не пожалеет сил для прекращения этой оккупации любыми возможными средствами в рамках международного права, — отметил глава сирийского МИДа.

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Отмечается, что боевикам в этом помогают активисты организации "Белые каски".

Муаллем добавил, что официальные Вашингтон и Анкара оперируют напрямую либо через агентов-террористов, ополченцев-сепаратистов или нелегальные организации. Министр подчеркнул, что эти действия являются незаконными и они "нарушают суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии".

Мы ещё раз осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, совершённые с начала её нелегальной интервенции против сирийцев на северо-востоке, — поведал Валид Муаллем.

Кроме того, глава МИД Сирии назвал власти Турции "режимом вне закона", а также обвинил их в поддержке и финансировании боевиков, в частности террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*, в САР и в регионе.

Ранее в сирийском МИДе, комментируя слова Дональда Трампа о желании ликвидировать Башара Асада, заявили, что Штаты для достижения своих целей на Ближнем Востоке применяют методы, которые обычно используют боевики.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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