Российские боевые вертолёты смогут стрелять дронами-камикадзе

В России разработали новый модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет (НАР), который позволит вертолётам запускать мини-беспилотники, а также дроны-камикадзе. В его создании участвовали специалисты научно-технического центра "Заслон", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

— Изначально новый блок НАР разрабатывался для Ми-28НМ, при этом применять его смогут все российские боевые вертолёты, — сказано в сообщении агентства.

Единственное условие — наличие системы управления оружием (СУО), которой оборудованы Ми-28, Ка-52, а также штурмовые варианты Ми-8. Если её перепрограммировать, то все они смогут применять новое вооружение.