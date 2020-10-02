Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Российские боевые вертолёты смогут стрелять дронами-камикадзе

Винтокрылые летательные аппараты должны быть оборудованы системой управления оружием.

313
Post cover

Фото © Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС

В России разработали новый модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет (НАР), который позволит вертолётам запускать мини-беспилотники, а также дроны-камикадзе. В его создании участвовали специалисты научно-технического центра "Заслон", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Bloomberg: Мощь армии России находится на пике со времён холодной войны

По данным экспертов, активная модернизация ведётся последние 12 лет.

Изначально новый блок НАР разрабатывался для Ми-28НМ, при этом применять его смогут все российские боевые вертолёты, — сказано в сообщении агентства.

Единственное условие — наличие системы управления оружием (СУО), которой оборудованы Ми-28, Ка-52, а также штурмовые варианты Ми-8. Если её перепрограммировать, то все они смогут применять новое вооружение.

Ранее Лайф сообщал, что армия Великобритании может полностью отказаться от танков.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.