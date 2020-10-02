Сначала выбросил кошку. Голый москвич в лифчике выпал из окна с велосипедом и погиб

В московском районе Царицыно мужчина разбил окна велосипедом и выпал с верхнего этажа, получив травмы, несовместимые с жизнью. Однако это стало трагической развязкой событий, приключившихся в квартире.

Как сообщил Лайфу источник, днём 29-летний москвич стал бегать по своему дому голым, надев только лифчик, а после, вероятно, решил совсем избавиться от вещей и начал сбрасывать их с балкона. Под горячую руку мужчине попалась кошка, которую он тоже скинул вниз. Животное погибло.

Но пострадала не только питомица. В определённый момент москвич схватил нож и стал гоняться за женщиной по подъезду, нанося ей повреждения. Не уточняется, кем приходится потерпевшая мужчине, но следы крови были обнаружены в квартире и на лестнице, а на десятом этаже дома нашли сам нож.

После этого москвич схватил велосипед и разбил им стёкла. Мужчина выпал из окна. Приехавшие медики пытались его спасти, но им не удалось. Раненую женщину доставили в больницу.