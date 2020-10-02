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"Вой был нечеловечий". Соседи неадекватного москвича рассказали Лайфу о резне в подъезде — видео

При этом пострадавшая не звала на помощь, а просто кричала.

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Видео © LIFE

Жители дома в московском районе Царицыно, где сегодня неадекватный мужчина гонялся с ножом за женщиной, нанося ей порезы, а после выпал из окна с велосипедом, рассказали, что пострадавшая была полностью в крови, но при этом не звала на помощь, а просто кричала.

Она не звонила в квартиру. То есть не было такого, чтобы она стучалась, кричала: "Помогите!" Просто вой был нечеловечий, поэтому мы вызвали полицию, — рассказала одна из соседок.

В подъезде, в котором произошли трагические события, огромное количество кровавых следов на стенах, полу, дверях. По словам очевидцев, сама пострадавшая была в крови "с головы до ног". Скорую вызывали свидетели жуткой сцены.

Лайф узнал, из-за чего начался конфликт в Сыктывкаре. Дебошир сам вызвал полицейских, на которых потом напал

Мужчина заявил, что его возлюбленная якобы душит маленького ребёнка.

Напомним, ужасное событие произошло в Москве сегодня. Мужчина разбил окна велосипедом и выпал с верхнего этажа, получив травмы, несовместимые с жизнью. Перед этим он бегал по квартире голым, надев только лифчик, выбрасывал с балкона вещи, скинув вниз и кошку.

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