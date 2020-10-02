"Вой был нечеловечий". Соседи неадекватного москвича рассказали Лайфу о резне в подъезде — видео

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Жители дома в московском районе Царицыно, где сегодня неадекватный мужчина гонялся с ножом за женщиной, нанося ей порезы, а после выпал из окна с велосипедом, рассказали, что пострадавшая была полностью в крови, но при этом не звала на помощь, а просто кричала.

— Она не звонила в квартиру. То есть не было такого, чтобы она стучалась, кричала: "Помогите!" Просто вой был нечеловечий, поэтому мы вызвали полицию, — рассказала одна из соседок.

В подъезде, в котором произошли трагические события, огромное количество кровавых следов на стенах, полу, дверях. По словам очевидцев, сама пострадавшая была в крови "с головы до ног". Скорую вызывали свидетели жуткой сцены.