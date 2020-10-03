"Ты на меня что ли направляешь?" Полицейскому на Кубани пришлось отстреливаться от пьяного дебошира — видео

Видео © Соцсети

На Кубани, в станице Старощербиновской, полицейскому во время выезда на вызов пришлось выстрелить в ногу одному из участников конфликта в кафе. Дебошир попытался отнять у стража порядка табельное оружие и угрожал убийством. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

— Заявитель пояснил, что в кафе произошёл конфликт, в результате которого его дочь получила телесные повреждения, — говорится в сообщении.

На месте сотрудники полиции встретили двоих мужчин, которые вели себя агрессивно. После неудачной попытки их урезонить началась перепалка, которая завершилась стрельбой. Один из очевидцев конфликта опубликовал видео момента выстрела в соцсетях.

Как видно на представленных кадрах, молодой человек пытается приблизиться к сотруднику, хотя тот предупреждает его о применении оружия и делает предупредительный выстрел. Это не имеет эффекта, и тогда он стреляет ещё раз, но уже в ногу.

Оба нарушителя задержаны, ими оказались неоднократно ранее судимые местные жители. Пострадавшему оказали доврачебную медпомощь и передали врачам скорой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу применения насилия к полицейскому.