"Ты на меня что ли направляешь?" Полицейскому на Кубани пришлось отстреливаться от пьяного дебошира — видео

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На Кубани, в станице Старощербиновской, полицейскому во время выезда на вызов пришлось выстрелить в ногу одному из участников конфликта в кафе. Дебошир попытался отнять у стража порядка табельное оружие и угрожал убийством. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
— Заявитель пояснил, что в кафе произошёл конфликт, в результате которого его дочь получила телесные повреждения, — говорится в сообщении.
Житель Сыктывкара напал с ножом на полицейских, один из них убит. Сам дебошир покончил с собойРаненый полицейский находится в тяжёлом состоянии.
На месте сотрудники полиции встретили двоих мужчин, которые вели себя агрессивно. После неудачной попытки их урезонить началась перепалка, которая завершилась стрельбой. Один из очевидцев конфликта опубликовал видео момента выстрела в соцсетях.
Как видно на представленных кадрах, молодой человек пытается приблизиться к сотруднику, хотя тот предупреждает его о применении оружия и делает предупредительный выстрел. Это не имеет эффекта, и тогда он стреляет ещё раз, но уже в ногу.
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Оба нарушителя задержаны, ими оказались неоднократно ранее судимые местные жители. Пострадавшему оказали доврачебную медпомощь и передали врачам скорой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу применения насилия к полицейскому.
Ранее Лайф публиковал видео, как дебошир жёстко избил полицейского в аэропорту Красноярска.
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