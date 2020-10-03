Самый большой и мощный атомный ледокол "Арктика" прошёл последнее испытание

Первый российский атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" в рамках завершающего этапа испытаний достиг Северного полюса и уже лёг на обратный курс. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского завода.
Наследник перерос "Ленина". Атомный гигант "Арктика" превратит Северный морской путь в "шоссе"Проверять атомоход в деле будут год, а затем он будет принят в состав ледокольного флота. Постоянное место работы уже известно — Северный морской путь.
— В ходе проводимых испытаний судно выполнило "программу максимум", достигнув Северного полюса Земли, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время перехода на борту судна трудились специалисты завода-изготовителя и представители заказчика. Они проводили проверку работы систем судна в ледовых условиях. В ближайшие дни ледокол должен прибыть в Мурманск. После этого запланировано подписание приёмного акта.
Ранее Лайф сообщал о начале строительства не имеющего аналогов в мире ледокола "Россия".
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