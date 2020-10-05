Шесть человек погибли и 14 пострадали. В Китае грузовик протаранил рынок

Рынок сельскохозяйственной продукции в китайской провинции Ганьсу протаранил тяжёлый грузовик. По меньшей мере шесть человек стали жертвами инцидента и ещё 14 получили различные ранения.
Как сообщает агентство Синьхуа, пять человек погибли на месте ДТП. Один пострадавший скончался после госпитализации. Кроме того, врачи оценивают состояние пяти пострадавших как тяжёлое.
Водитель грузовика задержан. По его словам, он потерял управление над многотонной машиной. Полиция начала расследование.
Два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП в центре Воронежа — видеоАвария произошла в два этапа, сначала столкнулись три машины, потом в них влетела четвёртая, задев при этом ещё две.
Ранее Лайф публиковал видео жуткого ДТП в Нижнем Тагиле, где легковушка влетела в толпу пешеходов, шесть человек пострадали.
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