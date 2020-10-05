Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Шесть человек погибли и 14 пострадали. В Китае грузовик протаранил рынок

Полиция и местные власти устанавливают причину трагедии.

20

Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA Wire / Li He

Рынок сельскохозяйственной продукции в китайской провинции Ганьсу протаранил тяжёлый грузовик. По меньшей мере шесть человек стали жертвами инцидента и ещё 14 получили различные ранения.

Как сообщает агентство Синьхуа, пять человек погибли на месте ДТП. Один пострадавший скончался после госпитализации. Кроме того, врачи оценивают состояние пяти пострадавших как тяжёлое.

Водитель грузовика задержан. По его словам, он потерял управление над многотонной машиной. Полиция начала расследование.

Два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП в центре Воронежа — видео

Авария произошла в два этапа, сначала столкнулись три машины, потом в них влетела четвёртая, задев при этом ещё две.

Ранее Лайф публиковал видео жуткого ДТП в Нижнем Тагиле, где легковушка влетела в толпу пешеходов, шесть человек пострадали.

Выбор редакции

Девушка осталась с одновременно грустным и весёлым лицом после того, как ей ввели филлер — фото

1 октября, 14:34

Два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП в центре Воронежа — видео

вчера в 22:23

Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер

сегодня в 07:25

В Москве за сутки выявили более 3,5 тысяч новых случаев коронавируса

сегодня в 07:56

Сенатор — о возможных ограничениях по CoViD-19: Всеобщую самоизоляцию вводить не будут, но границы могут закрыть

сегодня в 07:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.