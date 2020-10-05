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Хозяйка сфотографировала своего кота так, что в Сети посчитали, что перед ними явился Бог

Древние египтяне считали кошек священными животными. Кажется, современным пользователям Сети тоже пора поклоняться усатым питомцам, ведь теперь их божественному происхождению есть неопровержимое доказательство.

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Фото © Twitter / cloudcat28

Недавно пользовательница Twitter Аманда Хислоп, как она сама выразилась, превратила своего кота "в какого-то Бога". Для этого ей не понадобились ни чёрная магия, ни молитвы. Всё дело оказалось в удачной фотографии. Благодаря одной оптической иллюзии котейка и правда стал похож на небожителя.

Сфотографировала кота, смотрящего в окно, и случайно превратила его в какого-то бога

cloudcat28

Фото © Twitter / cloudcat28

Фото © Twitter / cloudcat28

Создание такого волшебного кадра — не секрет. Фотографировали окно снаружи дома. Отражение улицы и облачного неба просто соединилось с котом, сидящим за стеклом, пишет Daily Star. Механика абсолютно такая же, как и в той самой иллюзии, когда котейка был внутри и снаружи коробки одновременно.

Фото © Twitter / cloudcat28

Фото © Twitter / cloudcat28

Мохнатый ангелок вмиг завладел сердцами пользователей Сети. Публикацию лайкнули больше 1,2 млн раз, а репостнули — около 250 тысяч. В комментариях под вирусным твитом кошатники шутят: теперь их никто не переубедит, что любимые питомцы — посланники Бога. Как будто в этом кто-то сомневался.

Благодаря твоему коту мы наконец-то увидели правду

MarsAscendant

"В древности кошек почитали как богов; они не забыли этого". Терри Пратчетт

SideViewing

Хозяева поделились смешными фото своих вечно голодных котов, которые готовы на всё ради еды

Коты не сдерживают себя правилами морали. Может, поэтому они и такие очаровательные. Правда, пушистые хулиганы могут и перейти черту. В подборке ниже — десять питомцев, от которых приходится защищать свои запасы провианта, но хозяева их всё равно любят.

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