Хозяйка сфотографировала своего кота так, что в Сети посчитали, что перед ними явился Бог

Хозяева поделились смешными фото своих вечно голодных котов, которые готовы на всё ради еды Коты не сдерживают себя правилами морали. Может, поэтому они и такие очаровательные. Правда, пушистые хулиганы могут и перейти черту. В подборке ниже — десять питомцев, от которых приходится защищать свои запасы провианта, но хозяева их всё равно любят.