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В Перми "солнышко" на качелях закончилось гибелью для девятилетнего мальчика — видео

Врачи боролись за жизнь школьника более десяти дней.

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Видео © Соцсети

В Перми девятилетний мальчик, делая на качелях "солнышко", не удержался, упал на землю и погиб спустя несколько дней от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело после случившегося по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл 25 сентября текущего года. После падения очевидцы вызвали скорую, и мальчика госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но 5 октября школьник скончался. Отмечается, что у качелей, на которых катался погибший, не было блокатора, ограничивающего раскачивания.

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Подростка доставили в больницу с многочисленными травмами.

Видео, на котором запечатлено падение мальчика, опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как школьник сильно раскачивается и делает "солнышко" — несколько оборотов на 360 градусов вокруг верхней перемычки, но в определённый момент вылетает из сиденья и падает на площадку. К нему тут же подбежали его товарищи, которые позже позвали взрослых. По словам очевидцев, мальчик сразу потерял сознание.

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