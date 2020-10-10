Легкомысленная модель надела на отдыхе прозрачную кофточку, под которой не оказалось больше ничего

Французская модель Паулин Танто посетила Хорватию и решила ознаменовать это событие жаркой фотосессией. Светловолосая красавица предстала перед камерой в кофточке бренда Fashion Nova. Однако почти всю остальную одежду она сочла излишней.

Фото © Instagram / popstantot

Девушка позировала на фоне водной глади, показав больше, чем рассчитывали увидеть некоторые её фанаты. Паулин похвасталась изящным бюстом, который едва прикрывала полупрозрачная ткань. Результатами съёмки модель поделилась в "Инстаграме", где у неё 4,7 млн подписчиков.

Фото © Instagram / popstantot

Фотосессия на грани вызвала бурные эмоции у подписчиков. Снимки получили более 424 тысяч лайков, а модель — десятки восторженных комментариев. Юзеры не уставали восхищаться её пропорциями и формами. А некоторым случайный взгляд на жаркие кадры едва не принёс большие проблемы.

Девушка мечты ophiemudd

Фото © Instagram / popstantot

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