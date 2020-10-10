Легкомысленная модель надела на отдыхе прозрачную кофточку, под которой не оказалось больше ничего

Французская модель Паулин Танто посетила Хорватию и решила ознаменовать это событие жаркой фотосессией. Светловолосая красавица предстала перед камерой в кофточке бренда Fashion Nova. Однако почти всю остальную одежду она сочла излишней.
Девушка позировала на фоне водной глади, показав больше, чем рассчитывали увидеть некоторые её фанаты. Паулин похвасталась изящным бюстом, который едва прикрывала полупрозрачная ткань. Результатами съёмки модель поделилась в "Инстаграме", где у неё 4,7 млн подписчиков.
Фотосессия на грани вызвала бурные эмоции у подписчиков. Снимки получили более 424 тысяч лайков, а модель — десятки восторженных комментариев. Юзеры не уставали восхищаться её пропорциями и формами. А некоторым случайный взгляд на жаркие кадры едва не принёс большие проблемы.
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Однако Паулин — не единственная в семье, кто борется за внимание подписчиков. У неё есть сестра-близнец Матильда, которая обошла девушку по количеству поклонников в "Инстаграме" — у родственницы их 8,3 млн.
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