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Легкомысленная модель надела на отдыхе прозрачную кофточку, под которой не оказалось больше ничего

Девушка сполна дала коже подышать.

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Фото © Instagram / popstantot

Французская модель Паулин Танто посетила Хорватию и решила ознаменовать это событие жаркой фотосессией. Светловолосая красавица предстала перед камерой в кофточке бренда Fashion Nova. Однако почти всю остальную одежду она сочла излишней.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Девушка позировала на фоне водной глади, показав больше, чем рассчитывали увидеть некоторые её фанаты. Паулин похвасталась изящным бюстом, который едва прикрывала полупрозрачная ткань. Результатами съёмки модель поделилась в &quot;Инстаграме&quot;, где у неё 4,7 млн подписчиков.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Фотосессия на грани вызвала бурные эмоции у подписчиков. Снимки получили более 424 тысяч лайков, а модель — десятки восторженных комментариев. Юзеры не уставали восхищаться её пропорциями и формами. А некоторым случайный взгляд на жаркие кадры едва не принёс большие проблемы.

Девушка мечты

ophiemudd

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Вау, потрясающая

luna.benna

Я чуть машину не разбил

keyahkavoosi

Однако Паулин — не единственная в семье, кто борется за внимание подписчиков. У неё есть сестра-близнец Матильда, которая обошла девушку по количеству поклонников в &quot;Инстаграме&quot; — у родственницы их 8,3 млн.

51-летняя модель снялась в прозрачном боди, и у фанатов от такой смелости телефоны выпали из рук

В отношении этой красавицы говорить о возрасте бессмысленно.

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