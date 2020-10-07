Бывшему топ-менеджеру "дочки" "Транснефти" предъявили обвинение в разглашении коммерческой тайны

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему первому заместителю гендиректора, главному инженеру АО "Транснефть — Диаскан" Сергею Зубину по делу о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, во время работы в компании Зубин без согласия собственника получил конструкторскую документацию на приборы, которые предназначены для проведения диагностики на нефтяных объектах. Затраты на такие разработки, по данным специалистов, составили более двух миллиардов рублей.

Отмечается, что в июле прошлого года Зубин уволился, а в 2020-м предложил знакомому бизнесмену купить часть указанных материалов за 400 миллионов рублей. Злоумышленника задержали с поличным сразу после сделки.

Сам Зубин признал вину и раскаялся в содеянном, следствие устанавливает все обстоятельства совершённого преступления.