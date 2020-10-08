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Отец выбросил обгоревшего в костре сына голышом в лесу. Он потерял лицо, но смог выжить

Мальчик не собирается мстить отцу, но простить его не может.

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История Виталия Наумова из Читы с самого детства началась с несчастливых страниц — в два года отец попытался выбросить его на помойку, после избивал и сажал на цепь, а в конечном итоге бросил в костёр и выбросил в лесополосе без одежды. Журналисты Mash узнали, как живёт сейчас "человек без лица", которому удалось выжить после такого.

Плохой человек [отец]. Всегда нас бил, обижал. Я не стал бы его сейчас трогать, но желание убить есть сейчас, — рассказывает он.

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Телефон злоумышленника решили проверить из-за подозрений на сбыт наркотиков.

Вспоминать всё, что с ним произошло, Виталий не любит и старается лишний раз не рассказывать другим. Признаётся, что иногда плачет из-за своих воспоминаний. Однако, несмотря ни на что, жить прошлым он не собирается и даже встретил свою любовь — Елену. Они счастливы вместе и мечтают завести ребёнка.

Ранее Лайф сообщал, что отец пяти дочерей разрезал живот беременной жене, чтобы узнать пол будущего ребёнка.

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