Отец отказался разбить стекло раскалённой машины, чтобы спасти умирающую малышку

В Лас-Вегасе отец годовалой дочери отказался разбить окно в своей новой машине, чтобы вытащить малышку, которая умирала внутри от жары, сообщает Las Vegas Sun.

27-летний Сидни Дил обратился к полицейским, патрулировавшим улицу, и сказал, что его ребёнок оказался заблокированным в машине. Стражи порядка предложили ему вызвать слесаря или разбить стекло, но мужчина отказался. Вместо этого он попросил у патрульного телефон и начал звонить своему брату.

Родственник быстро прибыл на место и уже был готов выбить окно, чтобы спасти племянницу, но Дил запретил ему это, поскольку у него не было средств на ремонт.

Сожительница мужчины рассказала, что в этот день они поссорились, он взял свою дочь и посадил её в машину. Спустя некоторое время Сидни вернулся в квартиру и попросил женщину позвонить в страховую, чтобы вызвать эвакуатор. Когда назвали цену за услуги, Дил велел повесить трубку и вышел на улицу. В общей сложности звонок длился 23 минуты. После этого он обратился к патрульным.

К тому моменту годовалая Сая находилась в автомобиле уже больше сорока минут. Она была не пристёгнута и лазила по сиденьям, а потом легла на пол. Отец заявил, что в машине работает кондиционер, жизни ребёнка ничего не угрожает и кроха просто уснула.

По словам полицейских, малышка находилась в ловушке в "жаркой среде" около часа и была мертва, когда они в конце концов разбили окно, чтобы вытащить её. Тело девочки уже начало коченеть.

Теперь Дила обвиняют в жестоком обращении с ребёнком. Он не смог присутствовать на первом судебном слушании по состоянию здоровья и сейчас находится под залогом в 20 000 долларов.