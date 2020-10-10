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Названы возможные причины отключения коммуналки у граждан и компаний

Обычно это аварии, но есть и другие поводы.

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Фото © ТАСС / Сергей Коньков

От приостановления предоставления коммунальных услуг не застрахованы ни компании, ни физические лица. Об этом в интервью РИА "Новости" напомнил член Ассоциации юристов России Артём Коростелёв.

Это может происходить при угрозе жизни и здоровью граждан, наличии задолженности, эксплуатации оборудования с нарушением. Отключать коммунальные услуги могут собственникам помещений в многоквартирном доме, жилом доме, домовладении.

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Коростелёв уточнил, что доступ к коммунальным услугам может ограничиваться или приостанавливаться без предварительного уведомления потребителя. Это происходит в случае возникновения аварийной ситуации в сетях инженерно-технического обеспечения. Касается это сетей, по которым осуществляется водо-, тепло-, электро- и газоснабжение.

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