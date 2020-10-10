Не пить спиртное и много спать. Павел Дуров в день рождения поделился своими правилами жизни

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сегодня празднует своё 36-летие. В честь праздника он у себя на канале решил дать советы о том, как сохранять молодость и чувствовать себя хорошо.

По мнению Дурова, стоит отказаться от алкоголя, потому что пьющие люди выглядят старше своих лет. Стоит также много спать, ведь тело в это время восстанавливается. Переедать Павел тоже не рекомендует, так как можно набрать лишний вес, что приведёт к разным болезням.

В целом советы довольно обычные. Дуров пишет, что надо заниматься спортом, не есть мясо животных, которые выращены на фермах, ограничивать себя от стресса. Но одна его рекомендация немного выбивается из общепринятых рамок. По его мнению, надо также жить одному, так как его знакомые мужчины-одиночки якобы выглядят моложе своих лет.