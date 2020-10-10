"У меня всё получится". Психолог назвала способы избавления от навязчивой мелодии в голове

Практически каждый человек хотя бы раз сталкивался с проблемой навязчивой мелодии или песни, которая звучит в его голове. А для некоторых избавиться от воспроизведения музыки в своих мыслях крайне тяжело. Оказалось, чтобы избавиться от преследующей мелодии, достаточно лишь несколько раз прослушать оригинальную запись песни, а затем заняться умственной работой. Такой совет дала глава сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева.

— Следует найти эту песню в Интернете и прослушать полностью, желательно несколько раз. При этом вслушаться в слова, пропеть в голове три-четыре раза, с повторением. А после этого переключиться на какую-либо другую умственную деятельность. Это могут быть задания на работе, просмотр видео, требующего определённой сосредоточенности и включённости, разгадка кроссвордов или судоку. Любое действие, которое будет требовать интеллектуальной включённости, — сказала агентству городских новостей "Москва" психолог.

Как объяснила Анна Ермолаева, в некоторых случаях навязчивая мелодия может быть связана с особенностями строения мозга человека, которые выявили нейропсихологи. Примерно у 5% человек наблюдается утоньшение коры головного мозга в месте, которое отвечает за воспроизведение звуков.

— Это просто определённая особенность, и в таких случаях бывает очень сложно переключиться даже с помощью вышеуказанных способов. Поможет попытка замещения мелодии на что-то более позитивное и приятное, например на аффирмации, на повторение одной и той же фразы: "Я уверен в себе", "У меня всё получится", "Я такой, какой я есть", — отметила Ермолаева.

Но иногда мозг намеренно посылает сигналы сознанию человека через навязчивую мелодию, добавила психолог. Это может быть связано с внутренними или внешними проблемами. Важно понять, на что намекает мозг, и навязчивая мелодия пропадёт.