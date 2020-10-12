Любовница Тарзана достала свой главный козырь, выложив голое фото в разгар скандала

28-летняя любовница Тарзана Анастасия Шульженко, обвинённая в воровстве, не стала долго переживать. Девушка решила показать в "Инстаграме" свой главный козырь и выложила очередной снимок, где позирует обнажённой.
Анастасия расположилась в постели, едва прикрыв пикантные части тела тканью. Девушка выбрала такие позу и ракурс, чтобы контраст между тонкой талией и пышными бёдрами был ещё более очевиден. А в подписи указала, что участвовать в таких фотосессиях и выкладывать их на всеобщее обозрение ей не стыдно.
Уж лучше пусть она будет здесь. P.S. Ах да, для моралистов ответ: нет, не стыдно
Фото © Instagram / anastasiya.shulzhenko, koroleva__star
Ранее актриса стала участницей нескольких телешоу, где раскрыла пикантные подробности отношений с Тарзаном и даже показала их совместное интимное видео. Однако на этом не успокоилась и решила впервые после скандала встретиться с Сергеем Глушко и вывести его на разговор. Но затея девушки обернулась неудачей.
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