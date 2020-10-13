Трамп объявил о возвращении в предвыборную гонку после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента официально возвращается к митингам со своими сторонниками после того, как прошёл успешное лечение от коронавируса. Об этом он объявил в ходе выступления на съезде партии в штате Флорида.

— Здорово приехать в родную Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании, — сказал Трамп.

В ходе выступления идущий на второй срок американский лидер поблагодарил своих сторонников за поддержку и в очередной раз заявил, что американские избиратели должны выбрать его на грядущих президентских выборах, поскольку он за 47 месяцев президентства сделал больше, чем его конкурент от Демократической партии США Джо Байден за 47 лет в политике.