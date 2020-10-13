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Биолог предупредил о ещё одном неожиданном риске заразиться коронавирусом

Очередная опасность кроется в прогулках с домашними животными.

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Фото © Pixabay

На сегодняшний день известно несколько способов, как защитить себя от заражения коронавирусом — носить средства индивидуальной защиты, мыть руки и пользоваться антисептиками. Однако есть ещё один важный пункт. После прогулки с собаками их обязательно нужно мыть, так как частицы вируса легко удерживаются на шерсти. Об этом рассказал доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС, специалист по биологической защите Георгий Фролов.

Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается, — приводит его слова агентство "Москва".

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При этом он отметил, что подобных наблюдений пока не было.

Однако следует быть внимательным, так как обработка шерсти дезинфектантами может нанести вред здоровью питомца. Лучшим решением будет просто помыть его водой.

Фролов объяснил, что частицы вируса хорошо удаляются и с человеческой кожи. И ежедневная гигиена, особенно после посещения улицы, поможет в профилактике заболевания. Полностью смыть с себя частицы коронавируса можно в душе при использовании мыла или шампуня, заключил специалист.

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