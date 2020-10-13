Зеленский заинтриговал украинцев таинственным опросом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам и призвал не игнорировать местные выборы, которые пройдут в стране 25 октября. Он также анонсировал "пять важных вопросов", темы которых уточнять не стал.

— На избирательном участке 25 октября я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, о чём спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чём раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твоё мнение, — сказал президент в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее Зеленский внёс в парламент Украины законопроект о народовластии, который поддержали в первом же чтении 252 депутата. Документ предполагает проведение всенародного референдума с возможностью электронного голосования в стране. Так, подразумевается, что через референдум будут решаться такие вопросы, как изменения в конституции, вопросы территориальной целостности Украины, вопросы международного значения и другие.