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В Петербурге снова расчленёнка: мужчина убил коллегу и выбросил тело в реку

Между ними случился конфликт, в ходе которого и произошло преступление.

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Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Мужчина, которого подозревают в убийстве и расчленении человека, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передаёт РИА "Новости".

Отмечается, что задержание 33-летнего подозреваемого произошло 12 октября. Следствие считает, что убийство случилось на территории завода на проспекте Обуховской обороны. Подозреваемый ударил коллегу ножом в шею во время конфликта, а затем расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и выбросил в реку неподалёку.

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Предполагается, что преступление произошло в ночь с 12 на 13 января 2020 года в одном из отелей Санкт-Петербурга.

Сообщается, что мешок с частями человеческого тела обнаружил рыбак в реке Екатерингофка 21 сентября. Другие части тела обнаружили жители Приморского района возле яхт-клуба "Лахта". В мешке с туловищем без рук, ног и головы также лежал обрезок трубы для утяжеления.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушёл на работу и не вернулся.

Ранее Лайф сообщал, что в калининградском форту нашли 300 мешков с человеческими останками.

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