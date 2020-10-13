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В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя делать прививку от CoViD-19 вакциной "Вектора"

Некоторые противопоказания носят временный характер.

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Фото © Pixabay

Людям с тяжёлыми формами аллергии, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями противопоказано делать прививку от коронавируса вакциной, разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Среди противопоказаний для применения также выделили гиперчувствительность к компонентам препарата, реакцию или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, а также острые инфекционные, неифекционные и хронические заболевания в стадии обострения. В последнем случае прививку можно сделать не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.

При этом при нетяжёлых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию можно пройти после того, как нормализуется температура. Нельзя делать прививку также при первичном иммунодефиците, беременности и в период грудного вскармливания.

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По его словам, прогрессивная схема может принести организаторам миллиарды долларов.

Ранее Лайф рассказывал, что вакцина "Вектора" лучше всего подойдёт для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, так как в ней нет естественного живого белка.

Напомним, клинические исследования вакцины центра "Вектор" от коронавируса завершились в конце сентября, а выпуск первой партии препарата ожидается в ноябре. Он получил название "Эпиваккорона", регистрация запланирована на 15 октября 2020 года.

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