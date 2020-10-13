В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя делать прививку от CoViD-19 вакциной "Вектора"

Людям с тяжёлыми формами аллергии, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями противопоказано делать прививку от коронавируса вакциной, разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Среди противопоказаний для применения также выделили гиперчувствительность к компонентам препарата, реакцию или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, а также острые инфекционные, неифекционные и хронические заболевания в стадии обострения. В последнем случае прививку можно сделать не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.
При этом при нетяжёлых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию можно пройти после того, как нормализуется температура. Нельзя делать прививку также при первичном иммунодефиците, беременности и в период грудного вскармливания.
Шарий объяснил, как Киев может нажиться на закупках "не российской" вакцины от коронавирусаПо его словам, прогрессивная схема может принести организаторам миллиарды долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что вакцина "Вектора" лучше всего подойдёт для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, так как в ней нет естественного живого белка.
Напомним, клинические исследования вакцины центра "Вектор" от коронавируса завершились в конце сентября, а выпуск первой партии препарата ожидается в ноябре. Он получил название "Эпиваккорона", регистрация запланирована на 15 октября 2020 года.
Комментариев: 0