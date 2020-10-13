В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя делать прививку от CoViD-19 вакциной "Вектора"

Людям с тяжёлыми формами аллергии, злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями противопоказано делать прививку от коронавируса вакциной, разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Среди противопоказаний для применения также выделили гиперчувствительность к компонентам препарата, реакцию или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, а также острые инфекционные, неифекционные и хронические заболевания в стадии обострения. В последнем случае прививку можно сделать не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.

При этом при нетяжёлых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию можно пройти после того, как нормализуется температура. Нельзя делать прививку также при первичном иммунодефиците, беременности и в период грудного вскармливания.

Ранее Лайф рассказывал, что вакцина "Вектора" лучше всего подойдёт для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, так как в ней нет естественного живого белка.