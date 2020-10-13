Житель Кубани одним ударом убил младенца, зарезал сожительницу, а после лёг спать

На Кубани в посёлке Целинном 37-летний мужчина в ходе ссоры убил свою сожительницу и её полуторамесячного сына, после чего лёг спать. А на следующий день рассказал обо всём знакомой. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл в ночь на 11 октября. По словам мужчины, они выпивали вместе с сожительницей, когда та начала предъявлять ему претензии по поводу того, что он нигде не работает. Завязалась ссора, в пылу которой подозреваемый, как сообщает прокуратура региона, схватил за ногу полуторамесячного ребёнка и ударил его об стену.

Женщина стала убегать от сожителя, но тот взял в руки нож и несколько раз ударил её в спину. После этого мужчина спокойно лёг спать, а о содеянном рассказал на следующий день своей знакомой. Та вызвала бригаду скорой помощи, но медики констатировали смерть матери и ребёнка из-за полученных повреждений.

Мужчина уже задержан, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому также назначили психолого-психиатрическую экспертизу. В скором времени будет решаться вопрос о заключении злоумышленника под стражу.