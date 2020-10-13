Лайф восстановил маршрут борского стрелка после бойни на остановке — видео

Лайф восстановил маршрут боровского стрелка после бойни на остановке
Лайф восстановил предполагаемый маршрут борского стрелка Данила Монахова сразу после расстрела людей на остановке прошлым вечером. По данным нашего источника, когда ранним утром тело 18-летнего преступника нашли в пешей доступности от места стрельбы, стало понятно, что оно пролежало там всю ночь. Очевидцы подтверждают, что после того, как Монахов убежал, слышали ещё несколько выстрелов с окраины посёлка.
По информации Лайфа, сразу после бойни стрелок направился к стоящим недалеко от остановки двухэтажным домам, прошёл два двора, свернул на обочину, которая ведёт к частному сектору у лесного массива, преодолел ещё пару сотен метров и, предположительно, покончил с собой. На это у него ушло всего четыре с лишним минуты.
Борский стрелок сегодня отпросился из интерната в военкомат. Но оттуда ему уже год не присылали повестокДаниил обманул педагогов, чтобы уйти со всех уроков.
Напомним, тело молодого человека нашли сегодня утром недалеко от места, где он стрелял по прохожим. Лайф публиковал кадры с места обнаружения. Ему проведут посмертную психиатрическую экспертизу для установления причин и мотивов его поступка. В результате стрельбы три человека погибли, ещё трое пострадали, в том числе бабушка 18-летнего парня. Она находится в крайне тяжёлом состоянии, потеряла много крови из-за полученного ранения и помещена в реанимацию.
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