Лайф восстановил маршрут борского стрелка после бойни на остановке — видео

Лайф восстановил маршрут боровского стрелка после бойни на остановке

Лайф восстановил предполагаемый маршрут борского стрелка Данила Монахова сразу после расстрела людей на остановке прошлым вечером. По данным нашего источника, когда ранним утром тело 18-летнего преступника нашли в пешей доступности от места стрельбы, стало понятно, что оно пролежало там всю ночь. Очевидцы подтверждают, что после того, как Монахов убежал, слышали ещё несколько выстрелов с окраины посёлка.

По информации Лайфа, сразу после бойни стрелок направился к стоящим недалеко от остановки двухэтажным домам, прошёл два двора, свернул на обочину, которая ведёт к частному сектору у лесного массива, преодолел ещё пару сотен метров и, предположительно, покончил с собой. На это у него ушло всего четыре с лишним минуты.