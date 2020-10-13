В Самаре помощник прокурора оттаскала за волосы обидчицу сына на детской площадке — видео

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В Самаре помощник прокурора транспортной прокуратуры Ольга Фроловская оттаскала за волосы женщину, которая сделала замечание её сыну на детской площадке. Видеозапись инцидента оказалась в распоряжении Лайфа.

Всё случилось в августе, когда Фроловская находилась в отпуске. Она гуляла со своим десятилетним сыном на детской площадке. В какой-то момент мальчик выстрелил из игрушечного пистолета в девочку, гулявшую там со своей 65-летней бабушкой Натальей Петрюк. Она подошла к мальчику, забрала пистолет и стала объяснять, что так делать нельзя. В этот момент к ним подлетела помощник прокурора и начала разборки.

На кадрах можно увидеть, как Фроловская бьёт Петрюк по голове, из-за чего та ударяется об стену, и хватает "обидчицу сына" за волосы. Женщина обратилась за медосвидетельствованием, у неё зафиксированы кровоподтёки на голове.

Позднее об этой ситуации узнали в транспортной прокуратуре. В отношении Фроловской проводится служебная проверка, материалы также переданы в Следственный комитет. В ближайшее время проверку планируют закончить, а помощника прокурора уволить.

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