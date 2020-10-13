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Россияне рассказали, в каких странах планируют встретить Новый год. Но не все из них планируют встречать россиян

Обстановка с коронавирусом во многих государствах остаётся нестабильной.

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Новый год традиционно считается праздником, который встречают в кругу семьи. Однако многие предпочитают делать это в разных странах. Согласно данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самыми предпочтительными местами для празднования стали Таиланд, Россия и Чехия, сообщает RT.

Самой желаемой из стран стала Россия. Сразу 12% респондентов выбрали вариант никуда не уезжать и остаться дома.

Россияне рассказали, чем займутся на Новый год

Немногим более четверти опрошенных ещё не определились с планами.

На втором месте оказался Таиланд, который назвали 8,8% опрошенных, а замкнула тройку Чехия (7%).

Кроме того, россияне для выбора встречи 2021 года называли Италию (6%) и США (5%). Также среди вариантов были Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция. В опросе приняли участие две с половиной тысячи человек.

Ранее были названы самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый год.

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