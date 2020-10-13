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В разрушенном храме и в мечети. Виолончелист из Бельгии дал необычный концерт в Нагорном Карабахе — видео

Севак Аванесян сыграл две пронзительные мелодии, отражающие богатую историю и культуру двух религий.

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Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян исполнил композицию "Крунк" ("Журавль"), знаковую для его народа, в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуше в Нагорном Карабахе, который на прошлой неделе подвергся обстрелу.

Музыкант отметил, что для него это очень эмоциональный момент. Произведение, которое появилось благодаря композитору Комитасу, обработавшему народную песню XVII века, очень близко Аванесяну, так как он сам не живёт в Армении и мелодия напоминает ему о родине.

Кроме того, виолончелист добрался до Шушинской мечети, на ступенях которой сыграл персидскую мелодию. Он отметил, что в Нагорном Карабахе живёт не так много мусульман, но в регионе уважают эту религию.

Обстрел храма в Нагорном Карабахе произошёл 8 октября, в результате чего пострадали российские журналисты. Лайф публиковал кадры из собора.

Раненный при обстреле храма в Нагорном Карабахе: Прозвучал взрыв страшной силы, нас раскидало по сторонам

Сопровождавший российских журналистов — военного обозревателя Юрия Котенка и cпецкора портала "Офицеры России" Левона Арзанова — подробно рассказал Лайфу о взрыве, который настиг их троих в храме в городе Шуше.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Страны ввели военное положение. Вечером 8 октября президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить боевые действия. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву на переговоры, по итогам которых с 10 октября в регионе вступило в силу перемирие.

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