В разрушенном храме и в мечети. Виолончелист из Бельгии дал необычный концерт в Нагорном Карабахе — видео

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян исполнил композицию "Крунк" ("Журавль"), знаковую для его народа, в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуше в Нагорном Карабахе, который на прошлой неделе подвергся обстрелу.

Музыкант отметил, что для него это очень эмоциональный момент. Произведение, которое появилось благодаря композитору Комитасу, обработавшему народную песню XVII века, очень близко Аванесяну, так как он сам не живёт в Армении и мелодия напоминает ему о родине.

Кроме того, виолончелист добрался до Шушинской мечети, на ступенях которой сыграл персидскую мелодию. Он отметил, что в Нагорном Карабахе живёт не так много мусульман, но в регионе уважают эту религию.

Обстрел храма в Нагорном Карабахе произошёл 8 октября, в результате чего пострадали российские журналисты. Лайф публиковал кадры из собора.