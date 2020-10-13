Борский стрелок увлёкся оружием с подачи отца. Тот "просто хотел разнообразить" жизнь сына

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Борский стрелок, убивший накануне трёх человек, увлёкся оружием благодаря отцу — тот просто хотел хоть как-то разнообразить жизнь сына, который увлекался только компьютерными играми. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

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По данным соседей, у Данила было своё ружьё, но без отца он в лес ходить боялся. В целом же юноша был замкнутый и очень мнительный, говорит источник. Он мог уточнить, не отравлена ли вода, если кто-то давал ему попить, а если ехал в такси, переписывался с другом, так как боялся, что водитель завезёт не туда.

Напомним, накануне 18-летний Данил Монахов расстрелял свою бабушку, а затем открыл стрельбу по прохожим под Нижним Новгородом. В результате три человека погибли и трое пострадали. Тело молодого человека нашли сегодня утром недалеко от места, где он стрелял по прохожим. Лайф публиковал кадры с места обнаружения.