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Борский стрелок увлёкся оружием с подачи отца. Тот "просто хотел разнообразить" жизнь сына

Юноша получил охотничий билет, но один в лес заходить боялся.

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Видео © LIFE

Борский стрелок, убивший накануне трёх человек, увлёкся оружием благодаря отцу — тот просто хотел хоть как-то разнообразить жизнь сына, который увлекался только компьютерными играми. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По данным соседей, у Данила было своё ружьё, но без отца он в лес ходить боялся. В целом же юноша был замкнутый и очень мнительный, говорит источник. Он мог уточнить, не отравлена ли вода, если кто-то давал ему попить, а если ехал в такси, переписывался с другом, так как боялся, что водитель завезёт не туда.

Лайф восстановил маршрут борского стрелка после бойни на остановке — видео

По предварительным расчётам, после дерзкого преступления 18-летний Данил прожил совсем недолго.

Напомним, накануне 18-летний Данил Монахов расстрелял свою бабушку, а затем открыл стрельбу по прохожим под Нижним Новгородом. В результате три человека погибли и трое пострадали. Тело молодого человека нашли сегодня утром недалеко от места, где он стрелял по прохожим. Лайф публиковал кадры с места обнаружения.

Ему проведут посмертную психиатрическую экспертизу для установления причин и мотивов его поступка. По данным Лайфа, Даниил зарегистрировал ружьё всего десять дней назад.

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