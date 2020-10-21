Из минского СИЗО на российское ТВ. Назван новый ведущий шоу "Холостяк"

Белорусский журналист заменит Петра Фадеева, который вёл шоу на протяжении семи лет.

Новым ведущим в популярном шоу "Холостяк" на ТНТ станет белорусский журналист и телеведущий Дмитрий Кохно. Об этом говорится на официальной странице проекта в соцсетях. При этом отмечается, что Дмитрий обладает всеми качествами, чтобы быть идеальным ведущим нового сезона — он примерный семьянин с правильными жизненными ценностями, с отличным чувством юмора и харизмой.

— В восьмом сезоне шоу "Холостяк" появится новый ведущий! Теперь вместо Петра все церемонии роз будет вести известный белорусский журналист, телеведущий и шоумен Дмитрий Кохно, — говорится на официальной странице "Холостяка" в Instagram.

Однако в записи не упоминается и об активной политической позиции ведущего, из-за которой он более 10 суток провёл в минском СИЗО и был оштрафован.