Из минского СИЗО на российское ТВ. Назван новый ведущий шоу "Холостяк"
Фото © Instagram / Дмитрий Кахно
Белорусский журналист заменит Петра Фадеева, который вёл шоу на протяжении семи лет.
Новым ведущим в популярном шоу "Холостяк" на ТНТ станет белорусский журналист и телеведущий Дмитрий Кохно. Об этом говорится на официальной странице проекта в соцсетях. При этом отмечается, что Дмитрий обладает всеми качествами, чтобы быть идеальным ведущим нового сезона — он примерный семьянин с правильными жизненными ценностями, с отличным чувством юмора и харизмой.
— В восьмом сезоне шоу "Холостяк" появится новый ведущий! Теперь вместо Петра все церемонии роз будет вести известный белорусский журналист, телеведущий и шоумен Дмитрий Кохно, — говорится на официальной странице "Холостяка" в Instagram.
Однако в записи не упоминается и об активной политической позиции ведущего, из-за которой он более 10 суток провёл в минском СИЗО и был оштрафован.
Его судили дважды. Первый раз — в начале сентября за участие в несанкционированной акции протеста его приговорили к 10 суткам административного ареста. Второй — 15 октября Дмитрия Кохно признали виновным в неповиновении милиции. При этом сам ведущий вину признал и отделался на этот раз лишь штрафом (около 20 тысяч российских рублей).
Как сообщал Лайф, в начале октября стало известно, что новым главным героем популярного шоу "Холостяк" может стать рэпер Тимати. Позднее артист официально подтвердил эту информацию и моментально стал объектом критики — как со стороны коллеги по сцене и экс-участника этого же шоу Егора Крида, так и известной телесвахи Розы Сябитовой. Тимати жёстко ответил на эту критику на своих страницах в соцсетях.