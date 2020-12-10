Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже

Два российских дипломата обвинены Нидерландами в "шпионаже". Они объявлены персонами нон грата, сообщает голландский телеканал NOS.

Отмечается, что обвинение было выдвинуто Службой общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Им предписано покинуть страну.

— По данным AIVD, они являются офицерами СВР (Служба внешней разведки). Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в Посольстве России в Гааге, — сообщает телеканал.

В Дании ранее также обвинили россиянина в шпионаже.