Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже
Их заподозрили в связях со Службой внешней разведки.
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Два российских дипломата обвинены Нидерландами в "шпионаже". Они объявлены персонами нон грата, сообщает голландский телеканал NOS.
Отмечается, что обвинение было выдвинуто Службой общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD). Им предписано покинуть страну.
— По данным AIVD, они являются офицерами СВР (Служба внешней разведки). Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в Посольстве России в Гааге, — сообщает телеканал.
В Дании ранее также обвинили россиянина в шпионаже.
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