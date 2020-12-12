Студия Marvel анонсировала перезапуск "Фантастической четвёрки"
Там также рассказали о планах на ближайший год.
Киностудия Marvel анонсировала перезапуск франшизы "Фантастическая четвёрка". Отмечается, что режиссёром проекта выступит Джон Уоттс, работавший с последним "Человеком-пауком". Об этом сообщается в пресс-релизе студии. Имена актёров, которые примут участие в съёмках, там пока раскрывать не стали.
Студия рассказала и о других проектах. Так, например, на 2021 год у Marvel запланирован запуск сразу нескольких сериалов про супергероев. Среди них — "Ванда/Вижн", "Сокол и Зимний солдат", "Локи", "Мисс Марвел", "Соколиный глаз" и другие.
Роберт Дауни — младший заявил, что покидает киновселенную MarvelПока не известно, появится ли он в фильме "Чёрная вдова", премьера которого запланирована на ноябрь.
Что касается полнометражных картин, то и о них появились новые подробности. Как сообщили в студии, в новой части "Доктора Стрэнджа", премьера которого намечена на 2022 год, состоится возвращение Рейчел Макадамс — актриса снималась в первой части картины. Кроме того, в Marvel добавили, что роль злодея в фильме "Тор: Любовь и гром" сыграет Кристиан Бэйл.
Ранее Лайф рассказывал, что в третьей части фильма о Человеке-пауке от киностудии Marvel появится британский актёр Бенедикт Камбербэтч, который по сюжету будет наставником главного героя.
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