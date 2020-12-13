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Песков ответил на слухи о "президентском бункере" Путина

Глава государства живёт в подмосковной резиденции, добавил он.

13 декабря 2020, 12:18
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин живёт и работает в своей резиденции в Ново-Огарёве, переодически посещая Кремль и выезжая в командировки. Никакого секретного бункера у него нет, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин сейчас живёт в Ново-Огарёве, собственно, где он и жил и до. До пандемии. Он там и живёт, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттудане так часто, как хотелось бы ему, но всё-таки летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно, — рассказал Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о слухах про президентский бункер.

В Сети продают ещё одну визитку Путина и его фото с Кучмой

В Сети продают ещё одну визитку Путина и его фото с Кучмой

За каждый лот придётся выложить по полмиллиона рублей.

Ранее в Кремле также опровергли сообщения о том, что у Владимира Путина есть два абсолютно идентичных рабочих кабинета в Ново-Огарёве и в Сочи, которые якобы помогают скрывать информацию о передвижениях президента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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