Песков ответил на слухи о "президентском бункере" Путина
Глава государства живёт в подмосковной резиденции, добавил он.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин живёт и работает в своей резиденции в Ново-Огарёве, переодически посещая Кремль и выезжая в командировки. Никакого секретного бункера у него нет, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
— Путин сейчас живёт в Ново-Огарёве, собственно, где он и жил и до. До пандемии. Он там и живёт, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но всё-таки — летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно, — рассказал Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о слухах про президентский бункер.
В Сети продают ещё одну визитку Путина и его фото с КучмойЗа каждый лот придётся выложить по полмиллиона рублей.
Ранее в Кремле также опровергли сообщения о том, что у Владимира Путина есть два абсолютно идентичных рабочих кабинета в Ново-Огарёве и в Сочи, которые якобы помогают скрывать информацию о передвижениях президента.
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