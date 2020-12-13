Песков ответил на слухи о "президентском бункере" Путина

— Путин сейчас живёт в Ново-Огарёве, собственно, где он и жил и до. До пандемии. Он там и живёт, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но всё-таки — летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно, — рассказал Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о слухах про президентский бункер.