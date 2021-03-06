МИД России не стал комментировать сообщения о секретной высылке дипломатов
Выдворение представителей дипмиссий РФ и Франции якобы имело место в декабре.
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В Министерстве иностранных дел России воздержались от комментариев по поводу данных СМИ, что якобы Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному представителю дипломатического ведомства РФ.
"Не комментируем", — заявили РИА "Новости" в МИД, не добавив подробностей.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о жёстких мерах против немецких СМИ при препятствовании работе российских журналистов.
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