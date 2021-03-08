Столичные росгвардейцы сняли поздравительный видеоролик к 8 Марта
Действие "спецоперации" разворачивается под звуки саундтрека из фильма "Миссия невыполнима".
Видео © Росгвардия
Сотрудники ОМОНа и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве сняли для женщин поздравительный ролик. Они опубликовали его на своём ютуб-канале.
"Спецоперация" по поздравлению женщин проходила в хорошо знакомых им условиях, ведь именно в них они ежедневно выполняют свой служебный долг, осуществляя охрану общественного порядка и обеспечивая безопасность жителей нашей столицы.
Действие "спецоперации" разворачивается под звуки саундтрека из знаменитого блокбастера "Миссия невыполнима". И несмотря на не весенние погодные условия, росгвардейцы с поздравительной миссией справляются на отлично: на снежном покрове пишут фразу "8 Марта" и желают милым дамам всего самого наилучшего.
Ранее с Международным женским днём всех россиянок поздравил Дмитрий Медведев.
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