Число погибших в результате взрывов в Экваториальной Гвинее увеличилось до 30

Число жертв взрывов на военной базе в Республике Экваториальная Гвинея увеличилось до 30, а за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратилось более 500 человек. Об этом сообщает издание AhoraEg .

Напомним, несколько мощных взрывов произошли на военной базе в городе Бате накануне. Причиной ЧП стал огонь, разведённый в непосредственной близости от складов с боеприпасами. В результате взрывная волна разрушила жилые здания, а под завалами оказались в том числе и дети. Местный Минздрав сообщал, что больницы переполнены пострадавшими в результате трагедии, и призвал добровольцев становиться донорами крови.