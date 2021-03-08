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Опубликовано 8 марта 2021, 15:22

Число погибших в результате взрывов в Экваториальной Гвинее увеличилось до 30

Причиной трагедии стал разведённый у складов с боеприпасами костёр.

Число жертв взрывов на военной базе в Республике Экваториальная Гвинея увеличилось до 30, а за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратилось более 500 человек. Об этом сообщает издание AhoraEg.

Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого выразил соболезнования родным и близким погибших в результате страшной трагедии.

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Мощный взрыв в столице Сомали унёс десятки жизней

Напомним, несколько мощных взрывов произошли на военной базе в городе Бате накануне. Причиной ЧП стал огонь, разведённый в непосредственной близости от складов с боеприпасами. В результате взрывная волна разрушила жилые здания, а под завалами оказались в том числе и дети. Местный Минздрав сообщал, что больницы переполнены пострадавшими в результате трагедии, и призвал добровольцев становиться донорами крови.

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Роман Имполитов
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