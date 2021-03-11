5 продуктов для блинов, на которых можно сэкономить в супермаркетах
В конце Масленой недели по традиции проходят народные гуляния, а хозяйки пекут блины на всю семью. Лайф сравнил цены на ингредиенты для традиционных блинов в "Пятёрочке", "Магните" и "Перекрёстке".
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В этом году начало Масленой недели совпало с весенним праздником 8 Марта, что заметно отразилось на продуктовой корзине покупателей, — по данным ретейлеров, помимо традиционных продуктов, таких как конфеты, шоколад, подарочные наборы, увеличились продажи продуктов для масленичного стола.
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Крупнейший в РФ оператор фискальных данных "Платформа ОФД" провёл исследование трат россиян на покупку набора основных продуктов для приготовления блинов. По его результатам, "индекс блинов" вырос за год на 3%.
Аналитики подсчитали, что на приготовление блинов на молоке россияне в среднем тратят 77,4 рубля, притом что для рецепта требуется пол-литра молока, два яйца, 200 граммов муки, три столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и щепотка соли.
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Но есть два классических рецепта блинов, по которым хозяйки пекут традиционное блюдо Масленой недели: блины на молоке и блины на кефире. Остальные ингредиенты в обоих рецептах одинаковые: яйца, мука, соль, сахар, подсолнечное масло.
Яйца
Ранее Лайф рассказывал, что цены на яйца в России выросли из-за удорожания кормов и птичьего гриппа, который нанёс большой урон поголовью кур на фабриках. За месяц стоимость десятка яиц выросла на 3–5%, но, по мнению руководителя центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем Дмитрия Гордеева, цены могут ещё вырасти на 10%, особенно если предприниматели не получат дополнительной господдержки.
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Сейчас в "Пятёрочке" десяток яиц категории С0 стоит 80 рублей, а С1 — 71 рубль. В "Магните" яйца дешевле: 70 рублей за 10 штук категории С0 и 68 рублей — за С1. Супермаркеты "Дикси" предлагают яйца отборные за 82 рубля, а 10 штук столовых куриных яиц продаются за 72 рубля.
Мука
Показателем качества муки является её сорт. Он устанавливается в зависимости от крупности помола, вкуса, цвета и запаха. В выпечке, как правило, используется пшеничная мука.
Мука высшего сорта — это измельчённая внутренняя часть эндосперма зерна. Она почти без отрубей, белого цвета с лёгким кремовым оттенком. Для блинов такая мука подходит идеально.
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Цены на этот продукт в "Пятёрочке" начинаются от 59 рублей за килограмм, в "Дикси" — от 60 рублей, в "Магните" — от 53 рублей.
Соль, сахар, подсолнечное масло
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин поручил министру экономического развития России Максиму Решетникову принять меры по недопущению повышения цен на социально значимые продукты питания. Именно глава государства первым обратил внимание на необоснованный рост цен на сахар и подсолнечное масло — на 23,8%, который не объясняется пандемией. Правительство сразу разработало механизмы по снижению цен и контролю за ними.
Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь
Сейчас во всех торговых сетях бутылка рафинированного подсолнечного масла стоит 84 рубля, а килограмм сахара — 46 рублей. Цена на соль в среднем не превышает 10 рублей за килограмм.
Молоко и кефир
Для блинов подходят молочные продукты средней и высокой степени жирности. Этот показатель влияет на вкус и свойства продукта.
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Чем жирнее молоко, тем выше его пищевая ценность. В 0,5 литра молока жирностью 3,2% содержится суточная норма кальция и 30% дневной нормы углеводов. Этот продукт положительно влияет на микрофлору кишечника и помогает укреплению иммунитета. Но если ваш организм плохо усваивает молочные жиры, лучше выбрать продукт с 1%-ной жирностью. А вот молоко 2,5% обладает лёгким мочегонным эффектом, его рекомендуют пить тем, кто хочет вывести из организма токсины, укрепить суставы.
Употребление кефира, по словам диетолога Екатерины Захаровой, не рекомендуется людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно с расстройством желудка. Но приготовить на нём блинчики можно, они получатся пористыми и тонкими, главное — добавить стакан горячей воды в смесь, иначе блины будут очень плотными и тяжёлыми.
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В "Магните" стоимость литра кефира средней 2,5%-ной жирности начинается с 55 рублей, в "Дикси" — с 60 рублей, в "Пятёрочке" — с 62 рублей.
Фото © ТАСС/Алексей Зотов
За литр молока собственной торговой марки "Красная цена" в "Пятёрочке" нужно заплатить минимум 39 рублей, в "Магните" минимальная стоимость молока — 46 рублей, в "Дикси" — 48 рублей.
С чем есть блины?
Сервис онлайн-доставки "Утконос" выяснил, что в Масленую неделю сильнее всего вырос спрос среди покупателей на икру рыб лососёвых пород (127,6%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 53%. Из несладких начинок также традиционно предпочитают сметану. Среди сладких добавок к блинам в основном покупатели выбирают мёд, сгущённое молоко, варенье и джемы.
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Кроме того, среди покупателей "Утконос онлайн" заметен спрос на веганские и ЗОЖ-товары к Масленице. Так, продажи смеси для блинов без глютена выросли на 53%, цельнозерновой муки и муки без глютена — на 36%, а веганскую икру заказывали на 46% чаще.
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