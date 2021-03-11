5 продуктов для блинов, на которых можно сэкономить в супермаркетах

В этом году начало Масленой недели совпало с весенним праздником 8 Марта, что заметно отразилось на продуктовой корзине покупателей, — по данным ретейлеров, помимо традиционных продуктов, таких как конфеты, шоколад, подарочные наборы, увеличились продажи продуктов для масленичного стола.

Фото © Shutterstock

Крупнейший в РФ оператор фискальных данных "Платформа ОФД" провёл исследование трат россиян на покупку набора основных продуктов для приготовления блинов. По его результатам, "индекс блинов" вырос за год на 3%.

Аналитики подсчитали, что на приготовление блинов на молоке россияне в среднем тратят 77,4 рубля, притом что для рецепта требуется пол-литра молока, два яйца, 200 граммов муки, три столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и щепотка соли.

Но есть два классических рецепта блинов, по которым хозяйки пекут традиционное блюдо Масленой недели: блины на молоке и блины на кефире. Остальные ингредиенты в обоих рецептах одинаковые: яйца, мука, соль, сахар, подсолнечное масло.

Яйца

Ранее Лайф рассказывал, что цены на яйца в России выросли из-за удорожания кормов и птичьего гриппа, который нанёс большой урон поголовью кур на фабриках. За месяц стоимость десятка яиц выросла на 3–5%, но, по мнению руководителя центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем Дмитрия Гордеева, цены могут ещё вырасти на 10%, особенно если предприниматели не получат дополнительной господдержки.

Фото © Shutterstock Сейчас в "Пятёрочке" десяток яиц категории С0 стоит 80 рублей, а С1 — 71 рубль. В "Магните" яйца дешевле: 70 рублей за 10 штук категории С0 и 68 рублей — за С1. Супермаркеты "Дикси" предлагают яйца отборные за 82 рубля, а 10 штук столовых куриных яиц продаются за 72 рубля.

Мука

Показателем качества муки является её сорт. Он устанавливается в зависимости от крупности помола, вкуса, цвета и запаха. В выпечке, как правило, используется пшеничная мука.

Мука высшего сорта — это измельчённая внутренняя часть эндосперма зерна. Она почти без отрубей, белого цвета с лёгким кремовым оттенком. Для блинов такая мука подходит идеально.

Фото © Shutterstock Цены на этот продукт в "Пятёрочке" начинаются от 59 рублей за килограмм, в "Дикси" — от 60 рублей, в "Магните" — от 53 рублей.

Соль, сахар, подсолнечное масло

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь Сейчас во всех торговых сетях бутылка рафинированного подсолнечного масла стоит 84 рубля, а килограмм сахара — 46 рублей. Цена на соль в среднем не превышает 10 рублей за килограмм.

Молоко и кефир

Для блинов подходят молочные продукты средней и высокой степени жирности. Этот показатель влияет на вкус и свойства продукта.

Фото © Shutterstock

Чем жирнее молоко, тем выше его пищевая ценность. В 0,5 литра молока жирностью 3,2% содержится суточная норма кальция и 30% дневной нормы углеводов. Этот продукт положительно влияет на микрофлору кишечника и помогает укреплению иммунитета. Но если ваш организм плохо усваивает молочные жиры, лучше выбрать продукт с 1%-ной жирностью. А вот молоко 2,5% обладает лёгким мочегонным эффектом, его рекомендуют пить тем, кто хочет вывести из организма токсины, укрепить суставы.

Употребление кефира, по словам диетолога Екатерины Захаровой, не рекомендуется людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно с расстройством желудка. Но приготовить на нём блинчики можно, они получатся пористыми и тонкими, главное — добавить стакан горячей воды в смесь, иначе блины будут очень плотными и тяжёлыми.

В "Магните" стоимость литра кефира средней 2,5%-ной жирности начинается с 55 рублей, в "Дикси" — с 60 рублей, в "Пятёрочке" — с 62 рублей.

Фото © ТАСС/Алексей Зотов За литр молока собственной торговой марки "Красная цена" в "Пятёрочке" нужно заплатить минимум 39 рублей, в "Магните" минимальная стоимость молока — 46 рублей, в "Дикси" — 48 рублей.

С чем есть блины?

Сервис онлайн-доставки "Утконос" выяснил, что в Масленую неделю сильнее всего вырос спрос среди покупателей на икру рыб лососёвых пород (127,6%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 53%. Из несладких начинок также традиционно предпочитают сметану. Среди сладких добавок к блинам в основном покупатели выбирают мёд, сгущённое молоко, варенье и джемы.

Фото © Getty Images/

Кроме того, среди покупателей "Утконос онлайн" заметен спрос на веганские и ЗОЖ-товары к Масленице. Так, продажи смеси для блинов без глютена выросли на 53%, цельнозерновой муки и муки без глютена — на 36%, а веганскую икру заказывали на 46% чаще.

Авторы