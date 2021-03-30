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"Наколки появляются под настроение": Niletto рассказал о татуировках, которыми забил всю шею

Первая из них появилась в 21 год, вспоминает артист.

30 марта 2021, 13:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/niletto_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">niletto_official</a></p>

Фото © Instagram / niletto_official

Стремительно набирающий популярность российский певец Данил Прытков, также известный как Niletto, привлекает к себе внимание не только благодаря необычному творчеству, но и благодаря внешнему виду. Шея артиста буквально со всех сторон покрыта татуировками.

"Новые наколки на теле у меня появляются под настроение. Захотелось — сделал. Но, честно, не знаю, сколько уже у меня татуировок. Никогда не считал", — рассказал он в беседе с изданием "Дни.ру".

Парень, который ради красоты отрезал себе нос и забил всё тело тату, поделился нежным фото с мамой

Парень, который ради красоты отрезал себе нос и забил всё тело тату, поделился нежным фото с мамой

29-летний артист добавил, что первую татуировку сделал в 21 год. При этом он подчеркнул, что пока на его теле остаётся достаточно свободного места для нового творчества тату-мастеров.

Ранее Данил Прытков рассказывал о своём бедном детстве и издевательстве со стороны одноклассников и учителей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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