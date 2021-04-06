Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Пальцы длиннющие": Гузеева выложила дерзкое фото из молодости и удивила поклонников

Некоторые обрадовались искреннему снимку артистки, а кто-то пожелал ей стать поприличнее.

6 апреля 2021, 17:05

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала подписчикам её инстаграма неожиданную фотографию из своей молодости и сильно удивила их. Об этом пишет портал Dni.ru.

Так, на снимке ныне 61-летняя артистка в юном возрасте находится на кухне со своей подругой Александрой Яковлевой в разгар какой-то вечеринки. Они пребывают в весёлом настроении, а Гузеева показывает в камеру неприличный жест.

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

"На питерской кухне с Сашей Яковлевой. Всем веселья!" — прокомментировала фото телеведущая.

В комментариях она добавила, что фото датировано началом 90-х.

У Гузеевой больше, чем у Сябитовой: звёзды раскрыли размеры своих пенсий

У Гузеевой больше, чем у Сябитовой: звёзды раскрыли размеры своих пенсий

Снимок удивил поклонников артистки, оставшихся в некотором недоумении. Кто-то отметил, что обожает фотографии, отражающие настоящую жизнь, а некоторые заметили, что Гузеева могла бы показать жест поприличнее.

"Красотки, хулиганки"; "Гузеева, вы супер"; "Пальцы длиннющие!"; "Когда я вырасту, хочу стать Ларисой Гузеевой", — отметили комментаторы.

Ранее Гузеева показала новые фотографии, которые смутили фанатов, ведь за считаные дни лицо артистки стало как у ребёнка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

У Гузеевой больше, чем у Сябитовой: звёзды раскрыли размеры своих пенсий

27 марта, 02:11

Труп умершей при загадочных обстоятельствах актрисы нашли в квартире, которая была заперта изнутри

сегодня в 11:32

"Я звезда, и я собирала подписи": Олеся Малибу рассказала, как воюет с соседями — видео

сегодня в 15:18

Полная певица показала глубокое декольте на той части тела, которую свирепые фанаты не хотели видеть

сегодня в 15:48

"Бабушка Мадонны": Жену Байдена высмеяли в Сети за дерзкие чулки и короткую юбку

сегодня в 17:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1