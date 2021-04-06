"Пальцы длиннющие": Гузеева выложила дерзкое фото из молодости и удивила поклонников
Некоторые обрадовались искреннему снимку артистки, а кто-то пожелал ей стать поприличнее.
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала подписчикам её инстаграма неожиданную фотографию из своей молодости и сильно удивила их. Об этом пишет портал Dni.ru.
Так, на снимке ныне 61-летняя артистка в юном возрасте находится на кухне со своей подругой Александрой Яковлевой в разгар какой-то вечеринки. Они пребывают в весёлом настроении, а Гузеева показывает в камеру неприличный жест.
"На питерской кухне с Сашей Яковлевой. Всем веселья!" — прокомментировала фото телеведущая.
В комментариях она добавила, что фото датировано началом 90-х.
Снимок удивил поклонников артистки, оставшихся в некотором недоумении. Кто-то отметил, что обожает фотографии, отражающие настоящую жизнь, а некоторые заметили, что Гузеева могла бы показать жест поприличнее.
"Красотки, хулиганки"; "Гузеева, вы супер"; "Пальцы длиннющие!"; "Когда я вырасту, хочу стать Ларисой Гузеевой", — отметили комментаторы.
Ранее Гузеева показала новые фотографии, которые смутили фанатов, ведь за считаные дни лицо артистки стало как у ребёнка.
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