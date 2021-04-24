Привет из прошлого: в Кемерове письмо нашло адресата спустя 41 год

Почти полвека понадобилось письму солдата Валерия Якупова, чтобы добраться до адресата. В далёком 1980 году бравый боец проходил службу в военном гарнизоне Алтайского края. Молодой мужчина писал родственникам в Кемерове письмо с хорошим известием о ближайшем дембеле.

В свою очередь, кемеровчанка Людмила Якупова и не знала, что племянник мужа написал её семье. Шли годы, солдат вернулся на гражданку, давно забыв о письме, а Людмила переехала на другой адрес, всего через два квартала от прежнего, и сменила фамилию на Муравьёву.

Вам письмо!

Весенним днём 16 апреля 2021 года новые жильцы, семья Артюшевых, нашли в почтовом ящике необычное послание — письмо, которому ни много ни мало 41 год. В этот раз бумажному путешественнику недолго оставалось ждать своего адресата. Артюшевы рассказали о находке в соцсетях, и на пост вскоре откликнулась знакомая Людмилы Павловны.

Видео © LIFE

Текст, написанный размашистым почерком на пожелтевшем тетрадном листе в клетку, своим содержанием переносит читателя в события 1980 года. В тексте племянник Валерий Васильевич Якупов сообщает радостную новость об окончании службы и возвращении домой, о том, что чуть не женился в армии. Солдат мечтает о том, что будет делать на гражданке, и передаёт привет родственникам и маленькой сестрёнке Наталье — тогда ещё пятилетней дочери Людмилы Павловны.

Автор письма Валерий Якупов рассказал о дисциплине армии тех лет. В гарнизоне ракетных войск специально отводился один час, чтобы солдаты писали письма близким людям.

Наше время. 2021 год

За 41 год, который письмо провело в дороге, судьба его героев сильно изменилась. Людмила Павловна уже развелась с мужем. Сейчас женщине 68 лет, она живёт всего в двух кварталах от старого дома и часто вспоминает счастливые годы, проведённые в той квартире.

Сам 61-летний автор письма с семьёй живёт в Омске. Он работает водителем-дальнобойщиком и нянчит двух внуков.

Где всё это время лежало письмо, никто не знает. В Почте России рассказали, что у них оно не числилось.

— Это точно не почтальон его принёс, но кто опустил его в почтовый ящик, вот это загадка, — говорит Галина Гордеенко, сотрудник пресс-службы Почты России в СФО.

Компания организовала внутреннюю проверку по этому случаю.

Время не разлучило героев этой истории. Они поддерживают связь, общаются по телефону и желают друг другу добра. Запоздалое письмо стало семейной реликвией.

Авторы