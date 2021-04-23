Убойный ивент UFC: тирана женского дивизиона Валентину Шевченко ждёт новый вызов

Возглавит шоу в Джексонвилле (Флорида, США), которое впервые с момента начала пандемии пройдёт при зрителях на трибунах, реванш в полусреднем весе между действующим чемпионом Камару Усманом и официальным обладателем титула "Самый опасный отморозок" Хорхе Масвидалем.

Впервые бойцы встретились между собой 11 июля 2020 года. На тот поединок, состоявшийся в ходе первого турнира на Бойцовском острове в Абу-Даби, Хорхе вышел на коротком уведомлении. У Геймбрида было всего шесть дней, чтобы привести свой вес в норму и подготовиться к битве за пояс. "Нигерийский кошмар" ожидаемо защитил свой титул, выиграв по итогам пяти раундов единогласным решением судей. Но, конечно же, эта победа Усману досталась с неким привкусом… Как ни крути, но в поединке с чемпионом в тот вечер был не пиковый Масвидаль. Реванш между бойцами, естественно, напрашивался как само собой разумеющееся!

Руководство UFC не стало устраивать 36-летнему Хорхе каких-то дополнительных проверок на предмет соответствия статусу претендента № 1, сразу же гарантировав повторный поединок. Но следует отметить, что пока Геймбрид восстанавливал свои кондиции и ментально готовился к повторной битве, нигериец не сидел без дела, отстояв пояс в схватке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

Эта победа стала для Камару 13-й подряд в UFC, и не случайно в преддверии боя с Хорхе чемпион недвусмысленно дал понять, что, возможно, этот поединок будет для него последним. По словам Нигерийского Кошмара, он перебил всех в дивизионе, а идти на второй круг ему не очень-то и интересно.

До поражения от Усмана Масвидаль в 2019 году выдал потрясающий результат, выиграв три боя кряду. И как выиграл! Даррена Тилла Геймбрид нокаутировал левым хуком, Бена Аскрена — летающим коленом на пятой секунде, а избиваемого на протяжении трёх раундов Нейта Диаса доктор попросту не выпустил на четвёртый...

Тот год действительно стал лучшим в карьере кубино-пуэрториканца, превратив его из топа в мегазвезду. Однако, чтобы войти в когорту избранных, Хорхе необходим чемпионский пояс. Отобрать титул у железобетонного Усмана — задача архисложная. Нигериец действует изящнее, хитрее. Его и в стойке сложно перебить, не говоря уже о том, чтобы в середине и концовке боя выстоять против его силовых тейкдаунов. Но Хорхе тем и отличается, что обладает не только высококлассной ударной техникой, но и бойцовским IQ, непредсказуемостью и даже коварностью. Геймбрид способен удивить мир, выбросив в самый неожиданный момент удар, который всё изменит.

В ко-мэйн ивенте королева веса "соломинки" Вэйли Чжан проведёт вторую защиту своего пояса, на этот раз против экс-чемпионки Роуз Намаюнас. Сложно представить, что на самом деле сможет китаянке помешать это сделать…

Также титульный поединок проведёт тиран женского дивизиона Валентина Шевченко, которой противостоять во Флориде будет экс-обладательница пояса Жессика Андради.

— Моя цель — доказать, что я лучшая, и продемонстрировать лучший бой, лучшую технику. Я должна доказать всем, что моё чемпионское правление в наилегчайшем весе будет очень долгим, — отметила на пресс-конференции Шевченко.

Ситуация здесь аналогичная: Пуля не должна испытать больших проблем в защите своего пояса. Особенно против соперницы, заметно уступающей ей не только в классе, но и банально в физических данных.

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