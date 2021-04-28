Аналитики перечислили сферы с наибольшим спросом на сотрудников

Аналитики выяснили, как за период с марта 2020 по февраль 2021 года менялась активность российских работодателей и соискателей. По данным сервиса "Работа.ру", работодатели набирали новых сотрудников в отрасли транспорта и логистики (23%), производства и агропрома (13%), торговли (12%), офисных и бизнес-услуг (9%) и в сферу услуг (8%), передаёт RT.

В этот же период соискатели присылали резюме, ориентированные на отрасли офисных служб и бизнес-услуг (17%). Чаще всего соискатели планировали работать водителями, охранниками, операторами, администраторами и курьерами.

Работодатели за год меньше набирали новых работников в сферы IT и финансов (3%). Специалисты в отрасли красоты и здоровья, культуры и образования, а также из области маркетинга (по 2%) работодателей практически не интересовали.

Высокий спрос наблюдался на вакансии в транспортной и логистической сферах (12%), в сфере услуг (11%) и в области торговли (10%).

За этот год соискатели реже искали работу в сферах строительства и недвижимости, в маркетинге и рекламе (по 7%), производстве и агропроме (6%).

Ранее стали известны вакансии с "космическими" зарплатами — от полумиллиона рублей. Большинство из них предлагаются в Москве и Подмосковье. Следом идёт Краснодарский край.

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