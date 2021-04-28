Дипломаты стран Прибалтики прибыли в МИД РФ

Послы Латвии и Литвы в Москве Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас, а также представитель дипведомства Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно прибыли в Министерство иностранных дел России.

От комментариев и общения с представителями СМИ дипломаты отказались.

О вызове послов стран Прибалтики, а также главы диппредставительства Словакии в российское внешнеполитическое ведомство стало известно накануне. Это произошло на фоне высылки дипломатов РФ из европейских стран.

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