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Дипломаты стран Прибалтики прибыли в МИД РФ

От комментариев и общения с представителями СМИ они отказались.

28 апреля 2021, 08:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Послы Латвии и Литвы в Москве Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас, а также представитель дипведомства Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно прибыли в Министерство иностранных дел России.

От комментариев и общения с представителями СМИ дипломаты отказались.

О вызове послов стран Прибалтики, а также главы диппредставительства Словакии в российское внешнеполитическое ведомство стало известно накануне. Это произошло на фоне высылки дипломатов РФ из европейских стран.

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Напомним, 22 апреля Словакия сообщила, что вышлет трёх сотрудников российского посольства. Гражданам РФ дали неделю на то, чтобы покинуть республику. А 23 апреля Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Последовать примеру соседей по Прибалтике решила Эстония.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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