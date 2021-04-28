Дипломаты стран Прибалтики прибыли в МИД РФ
От комментариев и общения с представителями СМИ они отказались.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Послы Латвии и Литвы в Москве Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас, а также представитель дипведомства Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно прибыли в Министерство иностранных дел России.
От комментариев и общения с представителями СМИ дипломаты отказались.
О вызове послов стран Прибалтики, а также главы диппредставительства Словакии в российское внешнеполитическое ведомство стало известно накануне. Это произошло на фоне высылки дипломатов РФ из европейских стран.
Напомним, 22 апреля Словакия сообщила, что вышлет трёх сотрудников российского посольства. Гражданам РФ дали неделю на то, чтобы покинуть республику. А 23 апреля Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Последовать примеру соседей по Прибалтике решила Эстония.
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