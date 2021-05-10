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Аналитик из США рассказал, как Лавров "переигрывает" западных коллег

При этом эксперт отдельно выделил бывшего американского госсекретаря Майка Помпео, который, по его мнению, может "играть в свою игру".

10 мая 2021, 15:33
<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Американский аналитик Том Роган считает ряд западных дипломатов и политиков "глупыми коллегами" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким мнением он поделился в статье для Washington Examiner.

"Он мастерски их переигрывает. К примеру, Жозепа Борреля, слишком доверчивого Джона Керри или чересчур самоуверенную Хиллари Клинтон", — указывает аналитик.

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Роган подчеркнул, что западные оппоненты в том числе могут проигрывать из-за последовательной риторики российского министра. При этом он отдельно выделил Майка Помпео. По мнению аналитика, бывший госсекретарь США способен "играть в свою игру".

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Ранее Лайф рассказывал, что Лавров заявил о нежелании России оставлять без ответа выпады Запада. Глава МИД РФ считает, что ЕС упивается новыми санкциями и остро страдает от мании безнаказанности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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