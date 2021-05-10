НАТО планирует открыть представительство при ОБСЕ
Подобное стало возможным после подписания соглашения об открытии офиса связи альянса в Австрии.
Фото © Сайт НАТО
Североатлантический альянс объявил о намерении открыть представительство при ОБСЕ и других международных организациях. Об этом сообщается на сайте НАТО.
10 мая прошла двусторонняя встреча генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, итогом которой стало подписанное соглашение об открытии в Вене офиса связи НАТО.
"После вступления этого документа в силу [он] позволит создать миссию НАТО при ОБСЕ и других международных организациях в Вене", — сказано в записи.
Столтенберг поблагодарил Австрию за её вклад в миссию НАТО в Афганистане, а также подтвердил стремление альянса развиваться на Балканском полуострове.
Ранее в Германии рассказали о подготовке НАТО к войне с Россией за Прибалтику. Утверждается, что именно этот сценарий отрабатывается на новых учениях альянса, к которым привлечено 30 тысяч военнослужащих из 25 стран.
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