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НАТО планирует открыть представительство при ОБСЕ

Подобное стало возможным после подписания соглашения об открытии офиса связи альянса в Австрии.

10 мая 2021, 15:36
<p>Фото © <a href="https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183583.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт НАТО</a></p>

Фото © Сайт НАТО

Североатлантический альянс объявил о намерении открыть представительство при ОБСЕ и других международных организациях. Об этом сообщается на сайте НАТО.

10 мая прошла двусторонняя встреча генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, итогом которой стало подписанное соглашение об открытии в Вене офиса связи НАТО.

"После вступления этого документа в силу [он] позволит создать миссию НАТО при ОБСЕ и других международных организациях в Вене", — сказано в записи.

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Столтенберг поблагодарил Австрию за её вклад в миссию НАТО в Афганистане, а также подтвердил стремление альянса развиваться на Балканском полуострове.

Ранее в Германии рассказали о подготовке НАТО к войне с Россией за Прибалтику. Утверждается, что именно этот сценарий отрабатывается на новых учениях альянса, к которым привлечено 30 тысяч военнослужащих из 25 стран.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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