Ещё четыре человека обвинили подмосковного информатика в домогательствах

От рук 50-летнего учителя информатики из подмосковной Электростали, которого обвинили в домогательствах, могло пострадать ещё четыре школьника. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. Ранее мужчину обвинил один из его бывших учеников.

Как стало известно Лайфу, первое преступление Денис М. мог совершить ещё в октябре 2001 года. Другой потерпевший рассказал, что учитель домогался его в период с 2002 по 2003 год. Третий сообщил, что преподаватель приставал с 2010 по 2012 год. Последний случай, о котором известно правоохранителям, произошёл в феврале 2019 года. Всеми потерпевшими были мальчики в возрасте от 13 до 15 лет.

Против педагога возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ "Развратные действия". Полицейские намерены задержать преподавателя, однако сделать это пока невозможно — учитель находится в очередном походе.

Напомним, о домогательствах со стороны учителя информатики первым рассказал его бывший ученик, обвинив педагога в насильственных действиях сексуального характера, которые якобы имели место быть во время одного из походов. После того как ролик набрал популярность в Сети, об аналогичных ситуациях начали рассказывать и другие бывшие школьники.

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