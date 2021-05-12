Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Более 95% зданий в Москве отключили от отопления

В данных работах были задействованы порядка двух тысяч человек.

12 мая 2021, 08:52
<p>Фото © ТАСС / Алексей Белкин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Белкин

По состоянию на утро 12 мая в Москве отключили от отопления уже около 95% зданий. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В работах задействованы более 1800 человек оперативного персонала ПАО "МОЭК" ("Московская объединённая энергетическая компания").

Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

Напомним, московские власти заявили об окончании отопительного сезона в столице с 10 мая. Как сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков, за пять дней, начиная с этой даты, отопление отключат более чем в 74 тысячах зданий, около 34 тысяч из которых жилые.

ЖКУ снова подорожают: как изменятся тарифы на коммунальные услуги

ЖКУ снова подорожают: как изменятся тарифы на коммунальные услуги

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1