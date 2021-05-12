Более 95% зданий в Москве отключили от отопления
В данных работах были задействованы порядка двух тысяч человек.
Фото © ТАСС / Алексей Белкин
По состоянию на утро 12 мая в Москве отключили от отопления уже около 95% зданий. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В работах задействованы более 1800 человек оперативного персонала ПАО "МОЭК" ("Московская объединённая энергетическая компания").
Напомним, московские власти заявили об окончании отопительного сезона в столице с 10 мая. Как сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков, за пять дней, начиная с этой даты, отопление отключат более чем в 74 тысячах зданий, около 34 тысяч из которых жилые.
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