Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Дагестану снова разрешили вывозить баранину в другие регионы России

Снятие ограничений позволит республике нарастить экспорт мяса.

31 мая, 16:42

Фото © ТАСС / Подгайко Антон

Дагестанским животноводам разрешили снова вывозить баранину в другие регионы России. Запрет был снят после того, как регион снова признали благополучным по ящуру, сообщает РИА ФАН со ссылкой на Минсельхозпрод республики.

Решение о снятии ограничения было принято на 88-й генеральной сессии Всемирной организации здравоохранения животных. Отмечается, что это позволит нарастить поставки баранины. В Минсельхозпроде пояснили, что для Дагестана, как региона с наибольшим числом поголовья мелкого рогатого скота, это значимый фактор.

Потребление говядины в России упало до минимума за 10 лет

Потребление говядины в России упало до минимума за 10 лет

Ранее диетолог рассказала, сколько мяса можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1