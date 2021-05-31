Дагестану снова разрешили вывозить баранину в другие регионы России

Дагестанским животноводам разрешили снова вывозить баранину в другие регионы России. Запрет был снят после того, как регион снова признали благополучным по ящуру, сообщает РИА ФАН со ссылкой на Минсельхозпрод республики.

Решение о снятии ограничения было принято на 88-й генеральной сессии Всемирной организации здравоохранения животных. Отмечается, что это позволит нарастить поставки баранины. В Минсельхозпроде пояснили, что для Дагестана, как региона с наибольшим числом поголовья мелкого рогатого скота, это значимый фактор.