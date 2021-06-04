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Россиянин на внедорожнике снёс стену автосалона и попал на видео

По всей видимости, невнимательный водитель перепутал педали газа и тормоза. К счастью, никто не пострадал.

4 июня, 13:35

Россиянин на внедорожнике снёс стену автосалона во Внукове. Видео © VK / mreporter24

В сервисном центре Toyota во Внукове внедорожник Toyota Highlander случайно протаранил стену и едва не сбил мужчину. Видео с инцидентом попало в соцсети.

На кадрах видно, что джип резко устремляется вперёд и пробивает стену. Находящийся прямо за ней стол одного из сотрудников в тот момент пустовал, поэтому обошлось без пострадавших. При этом водитель за рулём внедорожника задним ходом едва не сбил мужчину, который подскочил к автомобилю. По предварительной версии, рассеянный водитель автомобиля перепутал педали газа и тормоза.

В Екатеринбурге "порше" пробил стену СИЗО

В Екатеринбурге "порше" пробил стену СИЗО

Ранее Лайф писал о том, как пожарная машина пробила здание насквозь. Спасатели торопились на вызов, и водитель был вынужден уйти от столкновения с другим автомобилем.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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