В Сочи мужчина сознался в убийстве шестилетней давности

В Сочи в местное отделение полиции пришёл мужчина и рассказал о совершённом им в июне 2015 года убийстве. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый сообщил, что шесть лет назад случайно убил свою сожительницу — 51-летнюю Лидию Д. По словам мужчины, во время стрельбы во дворе из ружья по мишеням он промахнулся и попал в женщину. Он признался, что испугался, поэтому оттащил её тело в горы и закопал. Сейчас ведутся поиски тела женщины.

Уголовное дело в отношении обвиняемого не переквалифицировалось, он пока находится под подпиской о невыезде. До этого мужчина привлекался за кражу паспорта, а также за уклонение от несения военной службы.