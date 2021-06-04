В Сочи мужчина сознался в убийстве шестилетней давности
Он говорит, что случайно попал в свою сожительницу во время стрельбы из ружья по мишеням.
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В Сочи в местное отделение полиции пришёл мужчина и рассказал о совершённом им в июне 2015 года убийстве. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Подозреваемый сообщил, что шесть лет назад случайно убил свою сожительницу — 51-летнюю Лидию Д. По словам мужчины, во время стрельбы во дворе из ружья по мишеням он промахнулся и попал в женщину. Он признался, что испугался, поэтому оттащил её тело в горы и закопал. Сейчас ведутся поиски тела женщины.
Уголовное дело в отношении обвиняемого не переквалифицировалось, он пока находится под подпиской о невыезде. До этого мужчина привлекался за кражу паспорта, а также за уклонение от несения военной службы.
Ранее красноярец совершил двойное убийство после того, как сожительница выгнала его из дома. Злоумышленник пришёл с повинной и признался в содеянном, отметив, что сделал это из-за личной обиды.
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