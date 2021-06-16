Убийца любовницы, её дочери и собаки в Москве раскрыл новые подробности расправы и раскаялся
Преступник рассказал, что перед поджогом вынес из квартиры два ноутбука, девять телефонов и большое количество ювелирных драгоценностей.
Предполагаемый убийца. Фото © Соцсети
Мужчина, убивший накануне двух женщин в Новой Москве, полностью сознался и раскаялся в содеянном. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Полицейским убийца рассказал, что после жестокой расправы забрал из квартиры все ценные вещи, а пожаром попытался замести следы. Всего из дома погибших мужчина вынес горсть ювелирных украшений, два ноутбука, девять мобильных телефонов и наушники. Ожидается, что завтра ему будет избрана мера пресечения.
Напомним, жертвами хладнокровного убийцы стали 22-летняя девушка и её 54-летняя мама, с которой у мужчины были отношения. Одной из возможных причин убийства могла стать ссора на национальной почве — подозреваемый оказался выходцем одной из стран Центральной Азии. Вместе с женщинами он также убил собаку, которая пыталась защитить хозяев.
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