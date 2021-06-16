Убийца любовницы, её дочери и собаки в Москве раскрыл новые подробности расправы и раскаялся

Мужчина, убивший накануне двух женщин в Новой Москве, полностью сознался и раскаялся в содеянном. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейским убийца рассказал, что после жестокой расправы забрал из квартиры все ценные вещи, а пожаром попытался замести следы. Всего из дома погибших мужчина вынес горсть ювелирных украшений, два ноутбука, девять мобильных телефонов и наушники. Ожидается, что завтра ему будет избрана мера пресечения.